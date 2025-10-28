Xylella, in provincia di Foggia abbattuti 47 ulivi infetti a Cagnano Varano

FOGGIA - È stato pubblicato il decreto per l’a Cagnano Varano (Foggia), insieme a tutte le piante appartenenti alle specie indicate ricadenti nei 50 metri circostanti. L’intervento rientra nelle misure diin provincia di Foggia.

A darne notizia è Coldiretti Puglia, riferendo le prescrizioni contenute nella determinazione dell’Osservatorio Fitosanitario Regionale, che ha delimitato tempestivamente un’area di 400 metri comprendente le piante infette.

L’estirpazione degli ulivi infetti e delle altre piante nei 50 metri sarà eseguita dalle squadre dell’Agenzia regionale per le attività forestali o, su base volontaria, dai proprietari. Gli ulivi con caratteristiche di monumentalità che risultassero indenni nell’area circostante dovranno essere segnalati alla sezione autorizzazioni ambientali.

Coldiretti sottolinea che prevenzione meccanica e fitosanitaria, monitoraggi delle piante e dell’insetto vettore (“sputacchina”), campionamenti ed espianti degli ulivi infetti e nuovi strumenti per l’individuazione precoce di focolai rappresentano l’unica strategia efficace per rallentare l’avanzamento dell’infezione.