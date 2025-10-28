Bari, sequestrati 400mila articoli pericolosi per la salute pubblica

hanno effettuato un controllo igienico-sanitario presso una rivendita all’ingrosso di materiali destinati al contatto con alimenti e bevande, situata nel Barese.

Durante l’ispezione sono stati sequestrati circa 400mila articoli, tra cui piatti monouso, pellicole e buste in plastica, risultati privi di etichettatura, dichiarazione di conformità e tracciabilità, requisiti obbligatori secondo la normativa vigente.

Al titolare dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 20mila euro e segnalato alle autorità sanitarie e amministrative competenti. Secondo le stime, se immessi sul mercato, i materiali avrebbero potuto fruttare circa 200mila euro, rappresentando un rischio per la salute pubblica.