4 Novembre, celebrazioni a Bari per il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate

BARI – Si sono svolte questa mattina, al Sacrario militare dei Caduti d’Oltremare di Bari, le celebrazioni solenni del Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate.

Alla cerimonia ha preso parte il presidente del Senato Ignazio La Russa, giunto nel capoluogo pugliese in rappresentanza del Capo dello Stato.

Presenti anche numerose autorità civili, militari e religiose: il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, in rappresentanza del governo, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari Vito Leccese e il questore Massimo Gambino.

Nel corso della cerimonia sono stati resi gli onori ai caduti e deposta una corona d’alloro in memoria di tutti coloro che hanno sacrificato la vita per l’Italia. Il Sacrario di Bari, tra i più imponenti d’Europa, custodisce oltre 75mila sepolture di soldati italiani caduti nelle campagne d’Africa durante la Seconda guerra mondiale, simbolo di unità e memoria nazionale.