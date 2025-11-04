Festival Viator: a Molfetta i primi due appuntamenti tra musica, memoria e viaggio interiore

Prende il via a Molfetta il Festival Viator, rassegna dedicata ai linguaggi del viaggio e dell’incontro tra culture, che per il suo esordio sceglie due luoghi simbolo della città: l’Ospedaletto dei Crociati, custode di antiche pietre e memorie, e il Conte Rosso Social Club, spazio della nuova scena culturale molfettese.

Il festival inaugura sabato 8 novembre alle ore 20.30 con “Radio Navigando”, una performance poetico-musicale ideata e interpretata da Antongiulio Galeandro, fisarmonicista, polistrumentista e compositore pugliese.

Il concerto, concepito come un’esperienza immersiva, trasforma le onde radio in linguaggio artistico: tra fisarmoniche e transistor, il pubblico sarà invitato a “navigare” tra suoni, voci e memorie, orientandosi con la propria “bussola interiore”.

“Sintonizzare una radio, orientarla come una bacchetta da rabdomante, seguire la direzione del segnale e partire: questa è la radionavigazione”, spiega Galeandro, artista che da anni esplora i legami tra tradizioni popolari del Sud Italia e linguaggi musicali del Mediterraneo, dei Balcani e del Medio Oriente.

Domenica 9 novembre alle ore 20.30, al Conte Rosso Social Club, il festival prosegue con “A Diosa”, concerto di Rebecca Fornelli (voce, chitarra) e Alessandro Pipino (tastiere, organetto), membro dei Radiodervish e de L’Escargot.

Il duo propone un viaggio musicale tra Mediterraneo e Nord Europa, intrecciando canti popolari, ballate inglesi, melodie ancestrali e composizioni originali.

Il repertorio alterna suoni del Sud e suggestioni del folk europeo, valzer, mazurke e brani d’autore, in un racconto sonoro che unisce mondi lontani sotto una comune cifra poetica e spirituale.

Il Festival Viator si propone come un percorso tra musica, parola e paesaggio, capace di intrecciare antiche tradizioni e nuove visioni del Mediterraneo contemporaneo.

📞 Info e prenotazioni: 340 6190019

🌐 www.festivalviator.it