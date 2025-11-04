Martina Franca, 82enne scomparso mentre cercava funghi: ritrovato dopo ore di ricerche

Martina Franca (Taranto), 4 novembre 2025 – Ore di apprensione a Martina Franca per un 82enne che, uscito in mattinata per raccogliere funghi, aveva fatto perdere le proprie tracce. L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando i familiari, non vedendolo rientrare, hanno allertato i soccorsi.

Immediatamente si è attivata una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto i Vigili del Fuoco, le unità cinofile, il gruppo di soccorso speleologico e un elicottero dotato di telecamera termica, utilizzato per scandagliare la zona anche dopo il tramonto.

Dopo ore di ricerche, l’uomo è stato ritrovato poco dopo le 20, in buone condizioni di salute, seppur provato dalla stanchezza.

Dopo le prime verifiche mediche sul posto, è stato riaccompagnato a casa tra il sollievo dei familiari e dei soccorritori.