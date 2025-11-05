A Bari il 40° Congresso Nazionale SIAF: ricerca, innovazione e benessere per la salute dell’udito

BARI – La città di Bari ospiterà, dal 12 al 15 novembre 2025, il 40° Congresso Nazionale della SIAF – Società Italiana di Audiologia e Foniatria, presieduta dal professor Nicola Quaranta, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari.

Il congresso, intitolato “Ricerca, innovazione e benessere”, si aprirà mercoledì 12 novembre con la cerimonia inaugurale al Teatro Petruzzelli (ore 18), per poi proseguire con le sessioni scientifiche presso il Nicolaus Hotel fino a sabato 15 novembre.

“Al centro del congresso – spiega il prof. Quaranta – ci saranno le più recenti evidenze in tema di diagnosi e trattamento delle patologie uditive, dei disturbi dell’equilibrio, della voce e della deglutizione. L’approccio multidisciplinare sarà il filo conduttore, coinvolgendo specialisti e professionisti che ogni giorno collaborano con l’audiologo e il foniatra”.

Ricerca e innovazione al servizio dell’udito

Tra i temi di punta del congresso, i primi risultati delle sperimentazioni di terapie geniche per alcune forme di sordità genetica, e le nuove frontiere della telemedicina, con particolare attenzione all’efficacia della regolazione da remoto degli impianti cocleari.

Il programma prevede oltre 250 sessioni, simposi, tavole rotonde e corsi, con la partecipazione di circa 700 esperti provenienti da tutta Italia e da numerosi Paesi esteri, tra cui Canada, Francia, Belgio, Olanda e Regno Unito.

Bari capitale della salute dell’orecchio

Per quattro giorni il capoluogo pugliese sarà la capitale dello stato di salute dell’udito, ospitando medici, ricercatori e operatori sanitari impegnati nella promozione del benessere uditivo e vocale, in un dialogo costante tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e cura del paziente.