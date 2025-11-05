Al via la XXXIX edizione di “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina” alla Fiera del Levante di Bari

BARI – Si apre giovedì 6 novembre alla Fiera del Levante di Bari la XXXIX edizione del Salone Internazionale “Promessi Sposi – Il matrimonio in vetrina”, l’appuntamento più atteso e riconosciuto a livello internazionale interamente dedicato al mondo del wedding.

Nel Nuovo Padiglione, fino a domenica 9 novembre, i visitatori potranno scoprire le proposte dei circa 300 espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero: una vetrina completa per organizzare il matrimonio in ogni dettaglio, con un’offerta che abbraccia tutte le fasce di prezzo e ospita brand regionali, nazionali e internazionali.

Taglio del nastro e ospiti d’eccezione

La cerimonia inaugurale è prevista alle ore 17, con il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli e dell’amministratore di Pubblivela Gaetano Portoghese. Madrina dell’evento sarà la conduttrice televisiva Beatrice Luzzi, volto noto del piccolo schermo.

A seguire, nell’area LevanteCooking – il format dedicato al wedding food e al wedding cake – si terrà un talk con i protagonisti dell’inaugurazione sul tema “Puglia destination”, incentrato sul ruolo della regione come meta sempre più ambita per i matrimoni.

Il salone delle mille ispirazioni

Nel corso della quattro giorni, sarà possibile esplorare stand e aree tematiche dedicate ad abiti da sposa e cerimonia, allestimenti floreali, fotografia, viaggi di nozze, bomboniere, gioielli, make-up, autonoleggio e molto altro.

L’edizione 2025 si presenta più ricca del 20% rispetto alle precedenti, offrendo una panoramica completa su tutto ciò che ruota intorno al giorno del “sì”: dalle sale ricevimenti agli chef e pasticceri, dai wedding planner ai fornitori di arredi e decorazioni.

Durante la manifestazione, le band presenti in fiera si alterneranno con esibizioni live, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Info e biglietti

Per accedere al Salone Internazionale Promessi Sposi di Bari è possibile scaricare il biglietto ridotto dal sito bari.promessisposi.info e presentarlo al botteghino con un contributo simbolico di 2 euro.