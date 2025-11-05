PhEST 2025: conto alla rovescia per il gran finale della decima edizione

MONOPOLI – Dopo oltre tre mesi di mostre, incontri e proiezioni, PhEST 2025, il festival internazionale di fotografia e arte contemporanea, entra nelle sue ultime due settimane. L’edizione del decennale, intitolata THIS IS US – A Capsule to Space, si chiuderà nel segno della partecipazione, con un ricco programma di eventi, visite guidate, cinema e musica.

In questi mesi, centinaia di visitatori ogni giorno hanno attraversato le sedi espositive per ammirare i lavori di grandi maestri e giovani talenti, confermando il successo di una rassegna che si è affermata come punto di riferimento internazionale per la fotografia e l’arte contemporanea.

Un viaggio nell’immaginario collettivo

Con 38 mostre tra spazi indoor e outdoor, PhEST 2025 ha celebrato il suo decimo anniversario come un viaggio nell’immaginario dell’umanità, ispirato al Golden Record della NASA: un archivio visivo e sonoro lanciato nello spazio come messaggio universale.

“Chiudiamo simbolicamente la capsula del tempo di PhEST 2025 con incontri tra pubblico e artisti – spiega il direttore artistico Giovanni Troilo – ringraziando il Comune di Monopoli, la Regione Puglia, l’Università di Bari e tutti i partner, sponsor e volontari che hanno reso possibile questa edizione speciale”.

Weekend dell’8 e 9 novembre: eventi per tutti

Sabato 8 novembre ingresso ridotto per i residenti di Monopoli (4 euro) e visita guidata alle 18.00 con Ettore Giammatteo, autore di Voyager SNC (Monastero di San Leonardo, partecipazione gratuita con biglietto valido per la sede).

Domenica 9 novembre doppio appuntamento: alle 16.00 visita guidata con Nadia Koldaeva (Memory Oversaturated), e alle 18.00 la proiezione del film “No Other Land” nella Chiesa di San Salvatore.

Rassegna cinematografica e finissage

Dall’11 al 14 novembre, alla Chiesa di San Salvatore, spazio alla rassegna HUMANS// DIGITAL// MACHINES, organizzata dal Centro Jean Monnet DigitImpact dell’Università di Bari.

Quattro pietre miliari della fantascienza moderna – Blade Runner, Ex Machina, A.I. – Intelligenza artificiale e Io, Robot – inviteranno il pubblico a riflettere sul rapporto tra umano e digitale, tra filosofia, scienza e tecnologia.

Sabato 15 novembre, il concerto di Bluemarina (ore 20.00, Monastero di San Leonardo) unirà musica elettronica e arte visiva, mentre domenica 16 novembre, giorno di chiusura ufficiale, sono previste due visite guidate speciali:

alle 12.00 con Amparo García Aparicio del Museo de Bellas Artes di Valencia nella sala dedicata a Los Caprichos di Goya (Castello Carlo V);

alle 16.00 con Zed Nelson, autore di The Anthropocene Illusion (Monastero di San Leonardo).