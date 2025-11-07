A MagicLand il Natale risplende di pura magia con “Magic Christmas”

ROMA - Dall’, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia si trasforma in un luogo incantato dove vivere. Torna infatti, l’appuntamento più amato dell’anno, firmato in collaborazione con

Un mondo di luci, suoni e meraviglia

All’ingresso, un maestoso albero di Natale accoglie i visitatori per accompagnarli in un viaggio nel cuore delle feste. Tra decorazioni, percorsi luminosi e show emozionanti, il Parco racconterà la magia del Natale in ogni suo angolo.

Novità 2025: “La Fabbrica delle Bollallegre”

Un percorso teatrale e interattivo dove simpatici personaggi guideranno grandi e piccini alla scoperta del segreto della Magisfera, il cielo dove brillano i desideri di tutti i bambini del mondo. Tra bolle giganti, scenografie spettacolari e tanta allegria, l’immaginazione prenderà il volo!

Divertimento per i più piccoli con Magic Winter

Una nuova area gonfiabili dove scivolare dalla grande casa innevata o salire sul Treno di Babbo Natale tra bastoncini di zucchero e cioccolato: puro divertimento natalizio per tutta la famiglia.

Torna anche il Regno AdvenTour, un suggestivo percorso con 24 tappe come un calendario dell’Avvento, ricco di sorprese, emozioni e misteri da risolvere insieme.

"Lucy e il Mistero della Magia Perduta” – Il Musical di Natale

Nella splendida cornice del Gran Teatro Alberto Sordi, torna il musical più amato di MagicLand, tratto dal libro di Giorgio Onorato Aquilani. Una fiaba poetica che fa sognare grandi e piccoli.

Un viaggio tra le luci del Nord

Al Cosmo Academy Planetarium, il più grande d’Europa, sarà proiettato “Aurora: Lights of Wonder”, un’esperienza VR immersiva in 4K dedicata all’aurora boreale.

Parate, spettacoli e tanto intrattenimento

Ogni giorno, le vie del Parco si animeranno con la Christmas Parade, i personaggi del Regno di Babbo Natale e spettacoli musicali sui palchi principali.

Da non perdere il Magic Christmas Express, il trenino gratuito che porterà i visitatori tra luci, decorazioni e profumi di festa.

Mercatini di Natale e dolcezze festive

Tra stand, street food, regali firmati Elfidea e il truccabimbi ElFace Painting, l’atmosfera sarà quella di un vero villaggio natalizio.

Biglietti speciali Magic Christmas:

Adulti: 14,90 € online / da 19,90 € in cassa

Bambini (90–140 cm): 6,90 € online / 14,90 € in cassa

Gratis sotto i 90 cm



