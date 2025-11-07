“Mediterranea”: a Lecce un nuovo spazio culturale dedicato al patrimonio immateriale del Salento e alle culture del Mediterraneo

LECCE - È stato inaugurato oggi, venerdì 7 novembre, a, negli spazi del, il nuovo centro culturale dedicato alla valorizzazione del, crocevia di storie, tradizioni e culture che animano il bacino del Mediterraneo.

All’inaugurazione sono intervenuti Fabio Tarantino, presidente facente funzioni della Provincia di Lecce; Maria Gabriella Margiotta, assessore alle Attività produttive e Politiche giovanili del Comune di Lecce; Roberto Serra, dirigente della Provincia di Lecce; Emanuele Flandoli, presidente di Jata APS; e Gabriele Polimeno, presidente della cooperativa Ventinovenove.

Il progetto, vincitore del bando “Luoghi Comuni” – iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili – nasce in collaborazione con la Provincia di Lecce ed è ideato da Jata APS, in partenariato con Officina Zoè, Cooperativa Espera, Ventinovenove, Saietta Film, ZeroNoveNove Srl, Movidabilia APS, Tarantarte, Bfake, Cicliminimi ETS e DRLST Italia.

Un presidio culturale nel cuore di Lecce

“Mediterranea” è pensato come una vetrina del territorio e un centro promotore della cultura euromediterranea, con un ricco calendario di mostre, concerti, laboratori, conferenze, spettacoli e iniziative di inclusione sociale. Un luogo di incontro e contaminazione tra artisti, operatori culturali, studiosi e comunità, dove arte e cultura diventano strumenti per ricucire il tessuto sociale e rafforzare il ruolo di Lecce e del Salento nello scenario culturale internazionale, soprattutto nel campo della world music.

Il nuovo centro sarà anche un info point culturale e turistico, attivo durante gli orari di apertura, dove cittadini e visitatori potranno orientarsi tra eventi, luoghi e percorsi esperienziali legati alla musica, alla danza, all’artigianato, alla scrittura e alle arti visive. Tra i servizi previsti: informazioni multilingue (in inglese, francese e tedesco), attività dedicate alla mobilità sostenibile e alla ciclabilità, in collaborazione con Cicliminimi ETS, e una boutique di prodotti artigianali e agroalimentari rappresentativi delle eccellenze salentine.

Le dichiarazioni

«A Palazzo dei Celestini si inaugura uno spazio di innovazione sociale, di inclusione e di promozione della cultura euromediterranea», ha dichiarato Fabio Tarantino, presidente facente funzioni della Provincia di Lecce. «Questo luogo, colorato e coinvolgente, è più di una vetrina turistica: vuole essere un centro vivo che racconti il patrimonio immateriale del Salento attraverso arte, musica e artigianato. Un presidio culturale animato da giovani, custodi e promotori delle nostre tradizioni».

«È sempre una grande opportunità la creazione di nuovi spazi culturali in una città come Lecce», ha affermato Maria Gabriella Margiotta, assessore alle Attività produttive e Politiche giovanili. «La cultura è un patrimonio di pregio e Mediterranea potrà contribuire a raccontare al meglio il territorio e le sue espressioni artistiche».

«Il nostro sogno è creare un luogo che sia al tempo stesso vetrina e punto di incontro», ha spiegato Emanuele Flandoli, presidente di Jata APS. «Un punto di connessione tra la comunità artistica e cittadina e i movimenti culturali del Mediterraneo, di cui il Salento rappresenta da sempre il cuore pulsante».

Con l’apertura di Mediterranea, Lecce aggiunge un nuovo tassello alla sua rete culturale, puntando su innovazione, partecipazione e identità mediterranea come strumenti di crescita e coesione per il territorio.