Solidarietà dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia al “Nuovo Quotidiano di Puglia” e al giornalista Vincenzo Maruccio

BARI - Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, riunitosi il, esprimeal collegae alla redazione del, dopo le dichiarazioni della sindaca di Lecce, che ha convocato una conferenza stampa per contestare il lavoro giornalistico svolto dal cronista.

L’Ordine giudica grave e inaccettabile che la massima rappresentante dell’amministrazione comunale risponda con toni offensivi e prepotenti, arrivando ad attribuire intenzioni politiche al giornalista e alla testata.

La libertà di stampa e di critica è un diritto costituzionalmente garantito (articolo 21 della Costituzione) e tutelato dalla legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti (n. 69/1963, art. 2), che impone ai cronisti di rispettare la verità sostanziale dei fatti e di proteggere le proprie fonti.

L’Ordine ribadisce che il giornalismo non deve e non può essere sottoposto a censure o autorizzazioni. Difendere la libertà di informazione significa difendere la democrazia e il diritto dei cittadini a essere informati.