A Palazzo Pesce un esclusivo Recital lirico con gli allievi della masterclass di Helen Lepalaan
MOLA DI BARI - Giovedì 20 novembre 2025, alle ore 20.00, le sale di Palazzo Pesce si riempiranno delle grandi melodie della tradizione operistica grazie al Recital lirico che conclude la masterclass di alto perfezionamento in canto tenuta da Helen Lepalaan, vocal coach e casting manager della Estonian National Opera.
L’appuntamento rappresenta un’occasione unica in Puglia per ascoltare il lavoro degli allievi che, nel corso della masterclass, hanno potuto confrontarsi con l’esperienza internazionale della Lepalaan, affinando tecnica, espressività e interpretazione.
Ad accompagnare i giovani cantanti sarà il direttore d’orchestra e agente lirico Simone Maria Marziali, impegnato al pianoforte.
In programma, arie tratte dal grande repertorio lirico, eseguite al termine di un percorso formativo intensivo che offrirà al pubblico un assaggio dell’evoluzione artistica dei partecipanti.
