Frana travolge un’abitazione a Brazzano di Cormons: un ferito estratto vivo, due dispersi

GORIZIA - La violenta ondata di maltempo che ha colpito il Goriziano nella notte ha provocato una frana di fango che ha travolto un’abitazione a. Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai, affiancati dai volontari della, che sono ancora al lavoro per individuare

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari della centrale operativa Sores FVG, arrivati con diverse ambulanze, l’automedica e l’equipaggio dell’elisoccorso. La persona ferita, che ha riportato una frattura a una gamba, è stata trasferita all’ospedale di Udine.

Maltempo, situazione critica tra Palmanova e Gorizia

La situazione più grave si registra nell’area compresa tra Palmanova e la provincia di Gorizia. In supporto ai vigili del fuoco di Udine e Gorizia sono state inviate squadre da Trieste e Pordenone, compresi i soccorritori fluviali. Dal Veneto è giunta la squadra USAR (Urban Search and Rescue), specializzata nella ricerca di persone sotto le macerie. Operativo anche il nucleo regionale GOS, dotato di mezzi per il movimento terra, oltre ai cinofili.

Su Cormons si sono abbattuti 152 millimetri di pioggia in sole sei ore, causando gravi allagamenti dopo la tracimazione del fiume Judrio. Numerosi i disagi anche nei comuni di Visco, Trivignano e Chiopris-Viscone.

All’ospedale di Palmanova gli scantinati sono completamente allagati, ma secondo quanto riferito non si registrano criticità per i pazienti.

Dalla mezzanotte, i vigili del fuoco di Udine hanno ricevuto circa 200 richieste di intervento, mentre decine di chiamate hanno impegnato il personale del comando di Gorizia. La Protezione civile regionale aveva già diramato un’allerta gialla, poi confermata dagli eventi delle ultime ore.