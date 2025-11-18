Il matrimonio? Un bel respiro e via. Il giorno più bello senza ansia si può

ph_Apulia Luxury Studio

A Villa Vergine la prima edizione de “Il Respiro della Sposa – Puglia Wedding Experience”

Domenica 23 novembre, ore 18.30 – Cutrofiano

Ingresso gratuito (su registrazione)

Il matrimonio è uno dei momenti più significativi della vita, eppure spesso la sua preparazione si accompagna a stress, aspettative e ansia. Ma esiste un modo diverso di arrivare al grande giorno: più consapevole, più intimo, più sereno. Tutto comincia da un respiro.

È proprio da questa visione che nasce la prima edizione de “Il Respiro della Sposa – Puglia Wedding Experience”, in programma domenica 23 novembre alle 18.30 a Villa Vergine (Cutrofiano), elegante dimora immersa nel verde lungo la provinciale Collepasso–Noha. L’iniziativa porta la firma di Sara Latagliata, event creator e wedding planner leccese che propone un approccio innovativo al percorso prematrimoniale: non solo organizzazione, ma anche benessere interiore.

Meditazione sonora e viaggio emozionale

L’evento – a ingresso gratuito previa registrazione sul sito www.saralatagliataevents.com – si aprirà con una pratica guidata di meditazione sonora, condotta dal trainer olistico Simone Gatto. I suoni profondi e vibranti delle campane tibetane, insieme alla sua voce, guideranno i partecipanti in una visualizzazione collettiva e al tempo stesso personale, per ritrovare centratura, calma e presenza: qualità preziose per affrontare con armonia il cammino verso il “sì”.

La sfilata: eleganza in passerella

A seguire, la magia si sposterà nella luminosa sala a vetri di Villa Vergine, che per l’occasione sarà impreziosita dalle luminarie di Parisi e dalle scenografie green di Donato Chiriatti. Qui sfileranno gli abiti della collezione sposa 2026 dell’Atelier Canaris di Galatina: un susseguirsi di mikado, tulle, seta, macramè, pizzo e organza pensati per esaltare la femminilità e l’unicità di ogni sposa.

Dietro le quinte, il backstage sarà affidato ai giovani talenti dell’Accademia della Moda e Design SITAM di Lecce, mentre a completare gli outfit in passerella saranno i professionisti di Hairmood e Lorenzo Bandello, che cureranno make-up e hairstyling.

Musica dal vivo e gusto raffinato

La serata continuerà con l’esibizione del duo “Odi et amo”, formato dalla voce calda e intensa di Carla Petrachi, al piano, accompagnata dal ritmo elegante della batteria di Andrea Luperto. Le note si intrecceranno a un momento gourmet dedicato al gusto: uno speciale food à porter firmato dallo chef Luzian Palmieri di Villa Vergine, abbinato alle etichette della storica cantina Cantele.

A immortalare atmosfere, emozioni e dettagli ci saranno i fotografi di Apulia Luxury Studio, partner della rassegna.