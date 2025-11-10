Acquaviva delle Fonti presenta il progetto “Cycling Murgia” per una mobilità sostenibile intercomunale
ACQUAVIVA DELLE FONTI – Si terrà oggi alle 10.30, nella sala consiliare del Comune di Acquaviva delle Fonti, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Cycling Murgia”, iniziativa che punta a promuovere mobilità sostenibile, turismo lento e valorizzazione del territorio murgiano.
Il progetto rientra nel programma nazionale “Bici in Comune – Comunità più smart” e prevede la realizzazione di percorsi ciclabili intercomunali per collegare in modo ecologico e sicuro i principali centri dell’area murgiana.
Alla conferenza interverranno Luca Balasco, coordinatore regionale Sport e Salute; Fiorenza Pascazio, presidente ANCI Puglia; Marco Lenoci, sindaco di Acquaviva delle Fonti; Davide Del Re, sindaco di Cassano delle Murge; Maurizio Difronzo, direttore generale Elaborazioni Srl; e Alessandro Macchia, presidente della Pro Loco “Curtomartino” APS.
Durante l’incontro saranno illustrate le azioni operative del progetto, con particolare attenzione ai benefici per la comunità locale in termini di riduzione dell’impatto ambientale, miglioramento della salute pubblica e crescita del turismo sostenibile.
“Cycling Murgia” si propone come un modello di collaborazione territoriale per rendere la Murgia un punto di riferimento per chi ama la natura, la bici e i viaggi a ritmo lento.