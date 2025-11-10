L’editoria pugliese protagonista alla Fiera del Libro di Tirana

BARI – Dopo il successo della partecipazione alla Frankfurter Buchmesse, la più importante fiera del libro europea, l’editoria pugliese approda nei Balcani. Da mercoledì 12 a domenica 16 novembre, la Regione Puglia sarà infatti presente alla ventottesima edizione della Fiera del Libro di Tirana – Panairi i Librit con uno stand istituzionale allestito da Puglia Culture in collaborazione con APE – Associazione Pugliese Editori.

L’iniziativa si inserisce nel programma “Puglia: parole a sistema”, la linea di intervento regionale che punta a valorizzare e promuovere il sistema dell’editoria pugliese nel panorama nazionale e internazionale. Lo stand ospiterà undici case editrici rappresentative della ricchezza e della varietà culturale del territorio: Besa Muci, Terra Somnia, Schena Editore, Fallone Editore, Adda Editore, Stilo Editrice, Cacucci Editore, Progedit, Edizioni Dedalo, Edizioni Di Pagina e AnimaMundi.

Letteratura e dialogo tra culture

Tra gli eventi di punta della presenza pugliese a Tirana, venerdì 14 novembre sarà presentato il volume “Oltre/Petrej. Antologia bilingue dei poeti albanesi in Italia”, edito da Besa in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Tirana.

All’incontro parteciperanno Alessandro Ruggera, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Tirana; Edoardo Olmi, curatore dell’antologia; Lili Sula e Viola Isufaj, docenti dell’Università di Tirana, insieme ad alcuni dei poeti protagonisti dell’opera.

L’antologia, pubblicata in versione bilingue, propone un percorso nella poesia albanese contemporanea scritta in Italia, raccontando la generazione di autori migranti che ha vissuto la grande cesura storica dei primi anni Novanta. Si tratta di un contributo prezioso per la ricostruzione del panorama della poesia italo-albanese, oggi parte integrante del mosaico della letteratura italiana contemporanea.

La Puglia tra libri, cultura e internazionalizzazione

La partecipazione alla fiera di Tirana conferma la strategia di internazionalizzazione portata avanti dalla Regione Puglia a sostegno delle imprese culturali e creative. L’obiettivo è consolidare il ruolo della Puglia come crocevia mediterraneo della cultura, promuovendo le sue produzioni editoriali, artistiche e identitarie anche all’estero.

“L’editoria pugliese è oggi un laboratorio di pluralità linguistica, di innovazione e di dialogo tra culture – spiegano da Puglia Culture –. La Fiera del Libro di Tirana rappresenta un’occasione straordinaria per rafforzare i legami con l’Albania e più in generale con l’area balcanica, territori con cui la nostra regione condivide radici storiche e visioni comuni di crescita culturale”.

Con “Cycling Murgia” che promuove il turismo sostenibile e “Puglia: parole a sistema” che porta i libri oltre i confini regionali, la Regione conferma la volontà di unire cultura, territorio e innovazione sotto un’unica strategia di sviluppo identitario.