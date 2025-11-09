Serie A, l’Inter batte la Lazio 2-0 e aggancia la Roma in vetta
|Inter fb
MILANO – L’Inter di Chivu non lascia scampo alla Lazio e conquista una vittoria fondamentale per agganciare la Roma in vetta alla classifica di Serie A. Il risultato finale recita 2-0 grazie a una gara cinica e ben organizzata dei nerazzurri, capaci di sfruttare le occasioni e di controllare i momenti chiave del match.
La squadra di casa parte subito forte, con un approccio aggressivo che porta al gol già al 3’ minuto: Lautaro Martinez si libera in area e con un preciso destro apre le marcature, mettendo subito la Lazio sotto pressione. I biancocelesti provano a reagire con diverse iniziative offensive, ma la difesa nerazzurra, attenta e compatta, neutralizza ogni tentativo pericoloso.
La gara rimane equilibrata fino all’inizio della ripresa, quando l’Inter trova il raddoppio con Bonny, bravo a sfruttare un’occasione in area e a trafiggere Strakosha. La Lazio, guidata da Sarri, non si arrende e cerca di rientrare in partita, ma il gol di Zielinski viene annullato per una mano di Dimarco nella fase di costruzione dell’azione. Poco dopo, Gila di testa colpisce il palo, sfiorando la rete della bandiera.
Nel finale l’Inter gestisce con sicurezza il vantaggio, chiudendo la gara senza rischi e consolidando la propria posizione ai vertici della classifica. Una prova di carattere e organizzazione tattica che dimostra come la squadra di Chivu voglia competere fino alla fine per lo scudetto.