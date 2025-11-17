Addio alle gemelle Kessler: morte assistita a 89 anni a Grünwald
MONACO DI BAVIERA - Sono decedute a 89 anni le celebri gemelle Alice ed Ellen Kessler a Grünwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, le sorelle avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito.
La polizia intervenuta sul posto ha potuto solo constatare il decesso, escludendo responsabilità di terzi. La Kriminalpolizei di Monaco ha aperto un’indagine per chiarire la vicenda.
In Germania, la morte assistita è legale solo in determinate condizioni: la persona deve agire volontariamente e avere capacità giuridica, mentre chi assiste non può eseguire direttamente l’atto letale, altrimenti si configurerebbe eutanasia attiva, vietata dalla legge.