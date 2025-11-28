Aetherium in prima assoluta al teatro Casa di Pulcinella
Il progetto vede protagonisti Badrya Razem alla voce e alle percussioni, Elisabetta Pasquale al basso, voce, chitarra e sintetizzatore, Sofia Ara al flauto, sassofono e cori, e Pierdomenico Niglio alle tastiere, elettronica, percussioni e cori.
La band propone un linguaggio musicale originale, capace di fondere l’eleganza del jazz con le atmosfere rarefatte del pop elettronico e la forza evocativa delle sonorità arabe, dando nuova vita a un repertorio selezionato con cura e interpretato in chiave acustica.
L’identità del gruppo si costruisce su arrangiamenti sofisticati, colori timbrici originali e un gusto contemporaneo, dove melodie intime e ritmiche ipnotiche si intrecciano in un viaggio musicale alternativo e magnetico.
Teatro Casa di Pulcinella – Arena della Vittoria 4/a – Bari
Infoline: 3510424370
Inizio spettacolo: 21.00
