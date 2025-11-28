Aetherium in prima assoluta al teatro Casa di Pulcinella

BARI - Venerdì 28 novembre alle ore 21.00, al teatro Casa di Pulcinella di Bari, all’interno dell’appuntamento promosso dall’associazione Vitainmoto, si terrà l’esibizione musicale, in prima assoluta, di Aetherium, un progetto sonoro che abita il confine tra il visibile e l’invisibile, tra tradizione e sperimentazione.Il progetto vede protagonisti Badrya Razem alla voce e alle percussioni, Elisabetta Pasquale al basso, voce, chitarra e sintetizzatore, Sofia Ara al flauto, sassofono e cori, e Pierdomenico Niglio alle tastiere, elettronica, percussioni e cori.La band propone un linguaggio musicale originale, capace di fondere l’eleganza del jazz con le atmosfere rarefatte del pop elettronico e la forza evocativa delle sonorità arabe, dando nuova vita a un repertorio selezionato con cura e interpretato in chiave acustica.L’identità del gruppo si costruisce su arrangiamenti sofisticati, colori timbrici originali e un gusto contemporaneo, dove melodie intime e ritmiche ipnotiche si intrecciano in un viaggio musicale alternativo e magnetico.Teatro Casa di Pulcinella – Arena della Vittoria 4/a – Bari: 3510424370: 21.00