Monopoli si accende con Illuminandia: il Natale tra luminarie e magia

MONOPOLI – Dal, Monopoli si trasformerà in una vera e propriagrazie a, il Parco Natalizio diinteramente gratuito. Il centro storico e il lungomare saranno illuminati da luminarie pugliesi intagliate nel legno, con il grande albero dicome fulcro dell’installazione.

Arte, tecnologia e tradizione

Illuminandia non è solo decorazione: è un’esperienza multisensoriale che unisce arte, tecnologia e simbolismo, trasformando la città in una galleria a cielo aperto. Le luminarie sono curate da Faniuolo Illuminazioni, storica azienda di Putignano con oltre 150 anni di storia, con l’obiettivo di superare il concetto tradizionale di decorazione natalizia e offrire un percorso immersivo per tutti i visitatori.

Presentazione del progetto

Il progetto sarà presentato lunedì 1° dicembre alle ore 17 nella sala conferenze della Biblioteca Civica Prospero Rendella (Piazza Garibaldi 24). Alla conferenza parteciperanno il sindaco Angelo Annese, gli assessori del Comune, Massimo Faniuolo e Gianluca Ignazzi, insieme a rappresentanti delle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Un Natale da vivere

Accanto alle luminarie, il programma prevede una serie di iniziative ed eventi organizzati dal Comune di Monopoli, per un Natale all’insegna della cultura, dell’intrattenimento e della bellezza artistica. Illuminandia si propone così come un’esperienza unica, capace di unire la tradizione delle luminarie pugliesi con la modernità dell’arte luminosa contemporanea.