Aggressione al Pronto Soccorso del San Paolo: arrestata una donna di 40 anni

BARI - Nel pomeriggio del 24 novembre, la Polizia di Stato ha arrestato una donna di 40 anni, presunta responsabile dei reati di lesioni personali, minacce gravi e interruzione di pubblico servizio. Al momento, gli accertamenti sono in corso nell’ambito delle indagini preliminari e l’eventuale responsabilità dovrà essere verificata in sede processuale.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo a seguito di una segnalazione relativa a disordini nel reparto pediatrico. Secondo quanto ricostruito, la donna, in attesa di visita per una minore, avrebbe rivolto frasi minacciose al personale sanitario, pretendendo informazioni immediate e l’accesso prioritario all’ambulatorio, nonostante la presenza di altri pazienti e le normali procedure mediche.

La situazione è degenerata quando la donna avrebbe cercato di impedire fisicamente l’accesso di un’infermiera alla postazione medica. Un’altra persona, anch’essa presente come accompagnatrice della minore, avrebbe adottato comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti del personale. Una delle due donne si è poi ritirata, mentre l’altra ha tentato di afferrare il monitor del computer della postazione medica, minacciando di scagliarlo contro una dottoressa.

Un’infermiera si è frapposta tra la donna e la dottoressa per evitare l’aggressione fisica. Grazie all’intervento della Polizia di Stato e di una Guardia Particolare Giurata, la situazione è stata riportata alla calma. La 40enne è stata arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari.

Si sottolinea che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che la responsabilità penale dovrà essere accertata in contraddittorio tra le parti durante il processo.