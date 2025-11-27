San Nicandro Garganico, arrestato 53enne con oltre 4 kg di marijuana e hashish nascosti nell’auto

SAN NICANDRO GARGANICO – Durante controlli stradali a San Nicandro Garganico, i Carabinieri hanno sequestrato oltre, circa, nascosti nel vano destinato alla ruota di scorta di un’autovettura.

Il conducente, un 53enne della provincia di Como, è stato arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’attenzione dei militari è stata attirata da uno pneumatico adagiato sui sedili posteriori del veicolo e dal forte odore di marijuana proveniente dall’abitacolo. La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento della droga e del denaro.

Le analisi condotte sulle sostanze sequestrate hanno evidenziato la presenza di Mdmb-Pinaca, un cannabinoide sintetico sottoposto a monitoraggio dall’Agenzia Europea per le Droghe (Euada) per i gravi rischi sociali e per la salute pubblica che può comportare.

L’arresto rientra nelle attività di contrasto al traffico di stupefacenti condotte dai Carabinieri nella provincia di Foggia, con l’obiettivo di prevenire la diffusione di droghe sintetiche particolarmente pericolose.