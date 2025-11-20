Agguato a Copertino: 24enne operato d’urgenza per un colpo di pistola alla mascella

COPERTINO – Nella notte scorsa un giovane di 24 anni è rimasto ferito in un agguato avvenuto in via Margherita di Savoia, nei pressi di un bar a Copertino, nel Leccese.

Il proiettile lo ha colpito alla mascella, entrando da una guancia e rimanendo conficcato. Nonostante la gravità della ferita, il ragazzo è riuscito a salire in auto e a recarsi autonomamente in ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile. L’operazione è riuscita e il 24enne non è in pericolo di vita.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri insieme alla Scientifica per ricostruire dinamica e responsabilità dell’agguato.