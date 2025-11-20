Minacce e scritte offensive a Crispiano contro il consigliere Renato Perrini

CRISPIANO – Scritte offensive e minacce sono comparse su alcuni muri di Crispiano, prendendo di mira il consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia in Puglia, Renato Perrini. Tra le frasi rinvenute, spicca: “Perrini camerata a testa in giù”.

Il consigliere, candidato alle prossime elezioni regionali, ha immediatamente presentato denuncia ai carabinieri, che hanno già effettuato un primo sopralluogo e acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona per identificare i responsabili.

“Sono vicino all’amico e consigliere regionale FdI Renato Perrini, oggetto di un vile e inaccettabile attacco”, ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia. “Le manifestazioni di odio e intolleranza non hanno spazio nella nostra comunità. Il rispetto delle istituzioni e dei loro rappresentanti è un elemento fondamentale della democrazia, e ogni forma di violenza, anche simbolica, deve essere condannata senza riserve.”

Le indagini sono in corso per risalire agli autori delle scritte e chiarire le circostanze dell’accaduto.