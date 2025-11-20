Bari, festività natalizie: aperture straordinarie dei mercati settimanali
BARI - Il Settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive del Comune di Bari ha comunicato le aperture straordinarie dei mercati settimanali in occasione delle prossime festività natalizie, per venire incontro alle esigenze dei cittadini e garantire continuità nel servizio.
Il calendario delle aperture prevede:
- Domenica 7 dicembre – mercato del mercoledì in via Udine a Santo Spirito
- Lunedì 8 dicembre – mercato del lunedì in via Portoghese
- Domenica 14 dicembre – mercato del martedì in via Vaccarella a Carbonara
- Domenica 21 dicembre – mercato del giovedì in via Salvemini
- Venerdì 26 dicembre – mercato del venerdì in via De Ribera
- Domenica 28 dicembre – mercato del sabato in via Madre Teresa di Calcutta
- Martedì 6 gennaio – confermata l’apertura dei mercati in via Vaccarella a Carbonara e in via del Turco a Palese
L’iniziativa permette ai cittadini di fare acquisti in tutta sicurezza anche durante le festività e offre agli operatori commerciali l’opportunità di valorizzare la propria attività in un periodo di grande afflusso.
Le autorità comunali ricordano di rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene nei mercati, garantendo così una fruizione ordinata e serena del servizio per tutti.
Tags: Bari