Bari, festività natalizie: aperture straordinarie dei mercati settimanali

BARI - Il Settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive del Comune di Bari ha comunicato le aperture straordinarie dei mercati settimanali in occasione delle prossime festività natalizie, per venire incontro alle esigenze dei cittadini e garantire continuità nel servizio.

Il calendario delle aperture prevede:

Domenica 7 dicembre – mercato del mercoledì in via Udine a Santo Spirito

Lunedì 8 dicembre – mercato del lunedì in via Portoghese

Domenica 14 dicembre – mercato del martedì in via Vaccarella a Carbonara

Domenica 21 dicembre – mercato del giovedì in via Salvemini

Venerdì 26 dicembre – mercato del venerdì in via De Ribera

Domenica 28 dicembre – mercato del sabato in via Madre Teresa di Calcutta

Martedì 6 gennaio – confermata l’apertura dei mercati in via Vaccarella a Carbonara e in via del Turco a Palese



