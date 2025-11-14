Al Demodé Club il pubblico canta sul palco con il party Karaoke Nostalgia





MODUGNO - Sabato 15 novembre, al Demodé Club di Modugno (Ba), si terrà il party “Karaoke Nostalgia”, una speciale festa che rende il pubblico vero protagonista della serata, impegnato sul palco a cantare le canzoni dei più popolari artisti del genere indie italiano.In Italia il karaoke ha ottenuto il successo popolare con Fiorello a partire dal 1993. Girando l’Italia, il noto showman ha dato la possibilità a numerosissime persone (alcune delle quali diventate anche degli apprezzati cantanti) di esibirsi sul palco di fronte alle telecamere di Italia 1. “Karaoke Indie” segue questo spirito girando la Nazione, da Torino a Milano, da Roma sino in Sicilia, con 300mila biglietti venduti in un anno e oltre 200 date, dando la possibilità ai partecipanti di salire sul palco e cantare, con una vera band d’accompagnamento. Il genere musicale è l’indie (ma non solo), come d’altronde riportato nel titolo: durante la serata sarà possibile cantare i successi di artisti quali Gazzelle, Blanco, Calcutta, Pinguini Tattici Nucleari, The Giornalisti, Coma Cose e molti altri. “Questo format è nato casualmente – ha detto Mirko Perri, ideatore del format party -. Con degli amici organizzammo una classica serata nella quale cantare. Con 500 persone fuori dal locale, ci siamo resi conto che l’idea piaceva e abbiamo elaborato al meglio il progetto”.Sul palco, per tutto lo svolgimento della serata, ci sarà una band di musicisti professionisti, con un cantante, il quale supporterà tutti coloro che si cimenteranno in prima persona con le canzoni. Per esibirsi ci vuole poco: basterà prenotare il brano che si vuole cantare 15 minuti prima dell’inizio del live e aspettare il proprio turno. Durante la performance bisognerà però dare il meglio di sé e scatenarsi. Chi non vorrà salire sul palco potrà comunque godersi il live e cantare con gli amici tra il pubblico.“Il risultato finale è che si ricrea un grande karaoke collettivo – ha precisato Perri -. Chi sta sul palco è il protagonista, ma anche il pubblico canta le canzoni scelte, tutte popolarissime, appartenenti a un filone musicale pensato appositamente per coinvolgere tutti”.Prima e dopo il karaoke sarà proposto il format “Indie Club – Balla il meglio della musica indie tutta la notte” con i migliori dj della scena musicale locale e nazionale.: 3397360006: 22.00