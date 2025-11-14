Bari, giunta approva il documento di indirizzo per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2026-2028
BARI – La giunta comunale di Bari ha approvato il documento generale di indirizzo contenente gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da sottoporre al Consiglio comunale. Il documento rientra nella Sottosezione 2.3 del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026-2028, strumento programmatico che definisce le strategie dell’ente in materia di legalità, anticorruzione e trasparenza.
L’iniziativa, promossa dall’assessore ai Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale, mira a integrare le indicazioni della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le esperienze organizzative già consolidate dal Comune di Bari, rafforzando strumenti e processi a tutela del “valore pubblico”.
Gli obiettivi strategici individuati per il triennio 2026-2028 sono sei:
- Razionale pubblicazione dei dati e documenti pubblici per una maggiore accessibilità e fruibilità da parte dei cittadini;
- Semplificazione e digitalizzazione dei processi dei piani di integrità;
- Creazione e protezione del valore pubblico attraverso strumenti anticorruzione e promozione dell’integrità;
- Garanzia di correttezza e trasparenza negli incarichi pubblici;
- Digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti per semplificare e migliorare il servizio agli stakeholder;
- Consolidamento delle pratiche di whistleblowing con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse.
Il Comune di Bari ha istituito una Ripartizione dedicata a Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale, che coordinerà le attività e il monitoraggio dei risultati. Il documento approvato rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza all’interno dell’amministrazione comunale e tra le società in house.
