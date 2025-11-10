Al Demodé Club una serata tutta bachata con La rosa negra





MODUGNO - Martedì 11 novembre, al Demodé Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà un nuovo appuntamento di “Bachadì” evento speciale dedicato alla bachata con la partecipazione speciale della scuola di ballo La rosa Negra di Claudia Mottolese.La serata “Bachadì” nasce per celebrare il ritmo sensuale e coinvolgente della bachata, un genere musicale e di danza originario della Repubblica Dominicana che negli ultimi anni ha conquistato le piste da ballo di tutto il mondo. L’evento si rivolge a tutti: dai ballerini esperti ai semplici appassionati, sino a chi vuole muovere i primi passi in un’atmosfera accogliente e festosa. A guidare la serata saranno Gabriel e Nikolas, due dj e animatori noti nel panorama latino locale, che proporranno una selezione musicale unica e di alto livello: dai classici intramontabili di Romeo Santos e Aventura alle hit contemporanee di artisti come Dani J, Leslie Grace e Prince Royce. Il loro sound sarà il filo conduttore di una notte pensata per far vibrare ogni angolo del Demodé Club, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio tempio della bachata. Non mancheranno momenti di animazione, esibizioni e sorprese per coinvolgere il pubblico e rendere la serata memorabile.Ospiti d’eccezione saranno gli artisti della scuola di ballo massafrese La Rosa Negra, che incanteranno il pubblico con il loro show “Volcan – by Carmine e Claudia Project”. Si tratta di uno spettacolo di danza che fonde tecnica, passione e forza espressiva in una performance dal forte impatto scenico. Ideato e interpretato da Carmine e Claudia, il progetto nasce dalla volontà di raccontare, attraverso il linguaggio del corpo, l’energia travolgente e la sensualità che caratterizzano le danze caraibiche. La coreografia, intensa e dinamica, si ispira alla potenza di un vulcano, simbolo di vitalità e trasformazione, e si sviluppa in un crescendo di movimenti che alternano precisione tecnica e coinvolgimento emotivo. Lo show è stato presentato in diverse occasioni, riscuotendo apprezzamenti per la qualità artistica e la capacità di trasmettere emozioni autentiche. “Volcan” rappresenta l’evoluzione di un percorso condiviso, in cui la danza diventa strumento di comunicazione profonda e di valorizzazione dell’identità artistica del duo.: 3397360006: 20:00