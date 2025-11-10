Bari, successo per la XXXIX edizione di “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina”

BARI - Si è conclusa domenica 9 novembre la XXXIX edizione del Salone internazionale “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina”, svoltasi da giovedì 6 novembre nel nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari. L’evento ha registrato la presenza di, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti del settore wedding in Italia.

Un’offerta completa e in crescita

La manifestazione ha presentato un’offerta commerciale senza precedenti, con oltre 300 espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero, in rappresentanza di ogni fascia di prezzo e di ogni settore del matrimonio: abiti da sposa e cerimonia, location, catering, wedding planner, fotografi, viaggi, bomboniere, gioielli, fiori, bellezza e arredo.

Particolarmente significativa è stata la presenza dei produttori pugliesi di abiti e accessori, espressione di una tradizione sartoriale d’eccellenza, affiancati da brand nazionali e internazionali. Rispetto alle edizioni precedenti, si è registrato un incremento del 20% degli espositori, a conferma della vitalità e dell’innovazione del settore.

Eventi e ospiti speciali

Molto apprezzata l’area LevanteCooking, dedicata al wedding food e al wedding cake, con cooking show, demo live, contest, corsi di formazione e degustazioni. La partecipazione speciale di Nathalie Caldonazzo, attrice e showgirl, ha attirato grande attenzione: promessa sposa, ha visitato gli stand interagendo con fan e operatori del settore e condividendo riflessioni sull’importanza di eventi come questo per i futuri sposi.

La Puglia, destinazione privilegiata per il wedding

Il successo della fiera conferma la crescita del settore matrimoniale in Puglia, sempre più considerata una destinazione privilegiata grazie alla qualità delle produzioni artigianali, alle bellezze delle location e alla capacità di attrarre coppie e operatori da tutto il mondo.

Nei prossimi giorni, dal 13 al 16 novembre, si terrà presso il Metamare Resort di Mola di Bari la quarta edizione di “PugliaIn Wedding Tourism”, con la partecipazione di 15 wedding planner internazionali provenienti da Europa e Stati Uniti. L’iniziativa punta a promuovere il destination wedding pugliese, offrendo tour B2B e farm trip tra sale ricevimenti e strutture ricettive della regione.

«Il destination wedding è il futuro del turismo di lusso pugliese – ha dichiarato Gaetano Portoghese, patron dell’evento –. Con le nostre manifestazioni vogliamo rendere questo futuro già presente, promuovendo la Puglia come meta ideale per i matrimoni di qualità».