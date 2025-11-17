Al PalaBarTino il laboratorio creativo di Casa Franga





BARI - Martedì 18 novembre, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, si terrà il laboratorio creativo di Casa Franga, alias Francesca Buono, durante il quale sarà possibile lasciarsi ispirare e dare vita a creazioni uniche.L'evento, che trasformerà la location del quartiere Libertà in un grande spazio di sperimentazione e incontro, ha l'obiettivo di unire arte e partecipazione collettiva in un'unica esperienza immersiva. Durante la serata, infatti, i partecipanti potranno imparare ad usare la pittura (e la propria fantasia) per realizzare delle singolari tote bag, cioè quelle borse per la spesa con due lunghi manici, spesso realizzate in tessuto, nate come ampi e pratici sacchetti dover poter infilare di tutto. Al termine del workshop, ogni partecipante potrà poi portare la propria tote bag a casa.Questo laboratorio è stato pensato come un vero e proprio ecosistema di idee, dove il pubblico diventa parte attiva del processo e non solo spettatore. Non è inoltre necessario avere competenze artistiche pregresse, perché la vera forza dell'incontro sta nella diversità dei punti di vista. Ognuno potrà infatti dipingere la propria tote bag come meglio crede, a proprio piacimento, in modo da realizzare una vera e propria opera d'arte, unica nel suo genere e irripetibile. L'idea è quella di creare un ambiente libero, dove la fantasia e la creatività diventano occasione di scoperta e la collaborazione il motore principale.Casa Franga è il progetto artistico e culturale ideato da Francesca Buono, che si presenta come uno spazio creativo dedicato innanzitutto alla ceramica artigianale, ma non solo. Oltre ad essere una dimora di charme nel cuore della città vecchia di Bari, è il laboratorio personale di Francesca Buono, che realizza opere fatte a mano, spesso ispirate alla tradizione pugliese e alla vita quotidiana del borgo antico, e che per l'occasione si sposterà al PalaBarTino per un'esperienza unica e straordinaria. Con l'alias Casa Franga, Francesca Buono porta avanti iniziative culturali e artistiche, proponendo laboratori, concerti, festival e attività performative che spaziano tra arti visive, musica, teatro e sperimentazioni collettive. Il progetto si distingue per la sua natura partecipativa e inclusiva.