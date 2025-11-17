Bari, manifesti elettorali imbrattati: la denuncia della candidata Francesca Bottalico

BARI – “Mentre partecipavo a una marcia contro la violenza sulle donne, promossa dal Municipio 2 di Bari, ho ricevuto da diverse persone le foto del mio manifesto elettorale imbrattato. Qualcuno ha pensato bene di farsi un autoritratto su un mio manifesto e solo sul mio. Particolarmente riuscito, diciamolo. Il mio sorriso non si censura e io continuo a sorridere”.

A parlare è Francesca Bottalico, candidata con la lista Decaro presidente per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre. La denuncia è stata resa pubblica attraverso i social network.

Secondo quanto riferito dalla candidata, chi è entrato in azione ha imbrattato i manifesti con simboli sessisti, tra cui un fallico alla base del poster e una macchia di inchiostro rossa all’altezza delle labbra. L’episodio evidenzia un gesto di intimidazione mirato, concentrato esclusivamente sui materiali della candidata.

Bottalico ha commentato con fermezza e ironia, ribadendo che non intende farsi intimidire e continuerà la propria campagna elettorale con determinazione.