Al Teatro Italia di Gallipoli data zero e prove generali per 'Il piccolo principe' prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese

Il piccolo principe (Ph Roar Studio)

L'8 e 9 febbraio 2026 in pre-anteprima nazionale al Teatro Italia lo spettacolo che ha già incantato oltre 150.000 spettatori in tutta Italia





GALLIPOLI (LE) - Il Teatro Italia di Gallipoli si prepara ad accogliere, da fine gennaio, la compagnia de "Il piccolo principe", lo show dei record prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese, che ha scelto la città salentina per allestire lo spettacolo e realizzare le prove generali prima del grande tour nazionale 2026.





La Data Zero si terrà sabato 8 febbraio 2026 alle ore 21:00, con replica domenica 9 febbraio alle ore 17:30, offrendo al pubblico pugliese una pre-anteprima esclusiva di una produzione che dal 2023 ad oggi ha venduto oltre 150.000 biglietti in tutta Italia, incantando spettatori di tutte le età.





L'arrivo della compagnia de "Il piccolo principe" a fine gennaio, con tutto il team tecnico e artistico, rappresenta un importante esempio di come la struttura gallipolina – tra i teatri più grandi d’Italia - possa essere smessa a frutto, anche per l'economia del territorio, durante i mesi invernali.





A curare l'organizzazione e il coordinamento generale sarà la società Carta Bianca, che da oltre dieci anni si occupa di promozione del territorio salentino.





Lo spettacolo





Giunto ormai alla sua quarta edizione, "Il piccolo principe" è uno spettacolo unico nel suo genere, in equilibrio tra prosa, musical, arte circense e installazione. La regia di Stefano Genovese ha saputo tradurre il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry in un'esperienza evocativa che solo il teatro può restituire, affidando il racconto non solo alle parole ma all'immaginazione.

Il cast creativo vanta nomi di prim'ordine: Stefano Genovese (Regia), Carmelo Giammello (Scene), Paolo Silvestri (Direzione e arrangiamenti musicali) e Guido Fiorato (Costumi).

Ad interpretare il Piccolo Principe sarà il talentuoso Nicholas Ori, giovanissimo attore di soli 9 anni con già importanti esperienze, tra cui la partecipazione allo spettacolo teatrale "Il Babysitter" con Paolo Ruffini.

Dopo le date zero di Gallipoli, lo spettacolo partirà per il tour nazionale 2026 che toccherà i maggiori teatri italiani: Teatro Olimpico di Roma (dall'11 febbraio), Teatro Augusteo di Napoli (dal 27 febbraio), Teatro Celebrazioni di Bologna (dal 6 marzo), Teatro Verdi di Firenze (dal 13 marzo) e molte altre città.





Biglietti





I biglietti per le date zero di Gallipoli saranno in vendita su TicketOne dalle ore 12:00 di oggi, lunedì 17 novembre.

Posto unico numerato: 34 euro / Ridotto under 12: 25 euro





Teatro Italia – Gallipoli

Sabato 8 febbraio 2026, ore 21:00 / Domenica 9 febbraio 2026, ore 17:30