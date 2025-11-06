Al via i lavori per la nuova viabilità di accesso all’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari

Un investimento da 3,7 milioni di euro per migliorare mobilità e sicurezza nell’area aeroportuale

BARI – Sono ufficialmente partiti i lavori per la nuova viabilità esterna di ingresso all’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari, un intervento strategico inserito nel Masterplan dello scalo barese, pensato per potenziare l’accessibilità e la sicurezza della principale infrastruttura aeroportuale della Puglia.

Il progetto, del valore complessivo di 3,7 milioni di euro, è stato presentato questa mattina dal Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, dal Direttore generale, Marco Catamerò, e dal Direttore tecnico, Donato D’Auria, alla presenza dei sindaci di Bari, Vito Leccese, e Bitonto, Francesco Paolo Ricci, dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici Domenico Scaramuzzi, e dei rappresentanti delle ditte esecutrici.

Il nuovo tracciato, lungo circa 500 metri, collegherà l’incrocio tra la provinciale Bitonto–Palese e la viabilità aeroportuale esistente, in prossimità della rotatoria principale. L’opera prevede una carreggiata a due corsie, marciapiede e pista ciclabile, con l’obiettivo di migliorare i flussi di traffico e rendere più agevole e sicuro l’accesso allo scalo.

Nelle prime fasi operative sono già state completate le attività di espianto e reimpianto di 173 alberi (23 secolari e 150 non secolari) nelle aree aeroportuali, previa autorizzazione del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, oltre alle operazioni di bonifica bellica.

“Con questo intervento – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – proseguiamo nel percorso di modernizzazione e potenziamento delle infrastrutture a servizio dell’aeroporto di Bari. La nuova viabilità garantirà un accesso più fluido e sicuro, migliorando la mobilità non solo per i passeggeri, ma anche per i cittadini e le attività economiche del territorio. È un investimento che conferma l’impegno di Aeroporti di Puglia nel coniugare sviluppo, sostenibilità e qualità dei servizi”.

L’opera, che interessa un’area di circa 20.000 metri quadrati, ha ottenuto la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la conformità urbanistica. A seguito della Conferenza dei Servizi, Aeroporti di Puglia è stata delegata da ENAC alla gestione delle procedure di esproprio.

I lavori, affidati al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese composto da Pasquale Alò Srl (Monopoli), SIPA Spa (Bari) e Siles Srl (Andria), avranno una durata prevista di 169 giorni e si concluderanno entro l’inizio dell’estate 2026.