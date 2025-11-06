Ferrovie del Sud Est vettore ufficiale di “Bacco nelle Gnostre” a Noci: corse straordinarie l’8 e 9 novembre
BARI – Ferrovie del Sud Est sarà vettore ufficiale della nuova edizione di “Bacco nelle Gnostre”, la celebre festa dell’arte, della cultura, dell’enogastronomia e della tradizione vitivinicola di Noci (BA), in programma sabato 8 e domenica 9 novembre.
Per agevolare l’afflusso dei visitatori, FSE potenzia l’offerta di trasporto con corse straordinarie in bus e circa mille posti aggiuntivi nei giorni della manifestazione. I collegamenti speciali saranno attivi sulle tratte:
- Bari – Noci – Bari, con fermate intermedie a Triggiano, Capurso, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, Conversano, Castellana Grotte e Putignano;
- Taranto – Noci – Taranto, con fermate a Martina Franca, Locorotondo e Alberobello.
Un’iniziativa che punta a incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, ridurre il traffico e promuovere una mobilità sostenibile in occasione di uno degli eventi più attesi dell’autunno pugliese.
Inoltre, chi raggiungerà la festa con i mezzi FSE, mostrando il biglietto del bus o del treno alle casse, potrà usufruire di uno sconto del 25% sul ticket degustazione vino (fino a 500 biglietti scontati disponibili al giorno).
Tutte le informazioni su orari, fermate e modalità di viaggio sono disponibili sul sito ufficiale www.fseonline.it/s/eventi/bacco-nelle-gnostre.