“Cultura libera tutti!”: Ines Pierucci e Nichi Vendola insieme a Bari per parlare di nuove politiche culturali in vista delle elezioni regionali
BARI – La cultura come motore di libertà, sviluppo e coesione sociale sarà al centro dell’incontro pubblico “Cultura libera tutti!”, in programma venerdì 7 novembre alle ore 19:00 presso l’Officina degli Esordi di Bari.
L’evento è promosso da Ines Pierucci, candidata al Consiglio regionale della Puglia con Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno di Antonio Decaro Presidente, insieme a Nichi Vendola, candidato nella stessa lista.
Sarà un momento di confronto aperto con cittadini, artisti, operatori culturali e professionisti del mondo dello spettacolo, per immaginare una Puglia che riconosce nella cultura un bene comune e nella conoscenza la sua forma più alta di libertà. Durante l’incontro, Pierucci presenterà le cinque proposte per le politiche culturali regionali, incentrate su accessibilità, sostenibilità, formazione e valorizzazione del lavoro culturale.
Moderato da Annamaria Minunno, l’incontro vedrà gli interventi di:
- Ines Pierucci, candidata AVS e già assessora alla Cultura e al Turismo della Città di Bari
- Nichi Vendola, candidato AVS
- Gabriella Genisi, scrittrice
- Ernesto Valenzano, danzatore
- Sara Tamborrino, libreria La Tour de Babel – Parigi
- Gianluigi Trevisi, direttore artistico musicale
- Domenico Procacci, produttore cinematografico
«La cultura è un bene comune e un diritto universale. È tempo di riconoscerne il valore politico e sociale, di tutelare il lavoro culturale e di costruire una Puglia in cui la conoscenza sia accessibile a tutte e a tutti», dichiara Ines Pierucci.
L’appuntamento segna una tappa significativa della campagna elettorale di Pierucci, che con lo slogan “Cultura libera tutti!” propone un momento di ascolto, partecipazione e visione condivisa del futuro culturale della Puglia.