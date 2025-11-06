“Cultura libera tutti!”: Ines Pierucci e Nichi Vendola insieme a Bari per parlare di nuove politiche culturali in vista delle elezioni regionali

Pubblicato:


BARI – La cultura come motore di libertà, sviluppo e coesione sociale sarà al centro dell’incontro pubblico “Cultura libera tutti!”, in programma venerdì 7 novembre alle ore 19:00 presso l’Officina degli Esordi di Bari.

L’evento è promosso da Ines Pierucci, candidata al Consiglio regionale della Puglia con Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno di Antonio Decaro Presidente, insieme a Nichi Vendola, candidato nella stessa lista.

Sarà un momento di confronto aperto con cittadini, artisti, operatori culturali e professionisti del mondo dello spettacolo, per immaginare una Puglia che riconosce nella cultura un bene comune e nella conoscenza la sua forma più alta di libertà. Durante l’incontro, Pierucci presenterà le cinque proposte per le politiche culturali regionali, incentrate su accessibilità, sostenibilità, formazione e valorizzazione del lavoro culturale.

Moderato da Annamaria Minunno, l’incontro vedrà gli interventi di:

  • Ines Pierucci, candidata AVS e già assessora alla Cultura e al Turismo della Città di Bari
  • Nichi Vendola, candidato AVS
  • Gabriella Genisi, scrittrice
  • Ernesto Valenzano, danzatore
  • Sara Tamborrino, libreria La Tour de Babel – Parigi
  • Gianluigi Trevisi, direttore artistico musicale
  • Domenico Procacci, produttore cinematografico
Le letture saranno affidate all’attrice Carmela Vincenti.

«La cultura è un bene comune e un diritto universale. È tempo di riconoscerne il valore politico e sociale, di tutelare il lavoro culturale e di costruire una Puglia in cui la conoscenza sia accessibile a tutte e a tutti», dichiara Ines Pierucci.

L’appuntamento segna una tappa significativa della campagna elettorale di Pierucci, che con lo slogan “Cultura libera tutti!” propone un momento di ascolto, partecipazione e visione condivisa del futuro culturale della Puglia.

Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post