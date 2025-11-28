Alberobello prima città in Puglia ad aderire all’iniziativa 'Educare alle differenze': il Consiglio comunale approva una mozione a sostegno dell’educazione sessuo-affettiva contro il DDL Valditara



ALBEROBELLO (BA) - Il Consiglio comunale di Alberobello, nella seduta del 26 novembre, ha approvato la mozione a sostegno dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole e per il ritiro del DDL 2423 – noto come DDL Valditara – attualmente in discussione in Parlamento. - Il Consiglio comunale di Alberobello, nella seduta del 26 novembre, ha approvato la mozione a sostegno dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole e per il ritiro del DDL 2423 – noto come DDL Valditara – attualmente in discussione in Parlamento.





Il testo della mozione, ispirato ai principi dell’iniziativa nazionale "Educare alle differenze", richiama l’importanza di percorsi educativi fondati sul rispetto, sulla parità e sulla valorizzazione delle differenze come strumenti necessari per prevenire discriminazioni e violenza di genere.





La mozione fa riferimento al quadro normativo internazionale, a partire dalla Convenzione di Istanbul ratificata dall’Italia nel 2013, che riconosce la necessità di contrastare stereotipi e disuguaglianze di genere attraverso politiche educative. Vengono richiamati inoltre gli standard dell’OMS, le linee guida UNESCO, le strategie europee sulla salute sessuale e riproduttiva e gli Obiettivi dell’Agenda 2030, che indicano l’educazione sessuale come strumento fondamentale per promuovere rispetto, consapevolezza, pari opportunità e prevenzione della violenza.





Il Sindaco Francesco De Carlo ha espresso pieno sostegno alla mozione: «La nostra comunità ha il dovere di difendere la scuola pubblica e il suo ruolo fondamentale nella formazione delle nuove generazioni. Limitare l’educazione al rispetto, alla parità e al consenso significa indebolire gli strumenti più efficaci che abbiamo per prevenire la violenza di genere e ogni forma di discriminazione. Alberobello sceglie con chiarezza da che parte stare: dalla parte dei diritti, della libertà e della crescita culturale delle nostre ragazze, dei nostri ragazzi e di tutta la Comunità».





Il Consiglio ha sottolineato come l’educazione affettiva, sessuale, di genere e alle differenze rappresenti un presidio essenziale di prevenzione primaria contro la violenza di genere, fenomeno che nel 2024 ha registrato su base nazionale un femminicidio ogni tre giorni, e di contrasto a discriminazioni e pregiudizi verso persone LGBTQIA+.





L’Assise ha espresso forte preoccupazione per gli effetti del DDL 2423, che: vieta nelle scuole dell’infanzia e primarie progetti volti a prevenire la violenza e a decostruire stereotipi di genere; introduce l’obbligo di consenso informato per attività di educazione sessuo-affettiva nelle scuole secondarie; limita di fatto la libertà di affrontare a scuola temi legati alla sessualità, al rispetto e al consenso.





Secondo la mozione approvata, tali misure costituirebbero una grave compressione della libertà di insegnamento, dell’autonomia scolastica e della funzione civica della scuola pubblica, con il rischio di aumentare le disuguaglianze territoriali e sociali e di penalizzare in particolare studentesse e studenti che già vivono situazioni di fragilità o discriminazione.





L’Assessora alle Pari Opportunità, Valentina Liuzzi, ha concluso: «Il DDL Valditara minaccia di riportare indietro decenni di battaglie per l’uguaglianza. L’educazione sessuo-affettiva non è un’ideologia, ma un percorso educativo basato su evidenze scientifiche e sul rispetto della dignità di tutte le persone. I dati sulla violenza di genere e sulle discriminazioni ci dicono che non possiamo permetterci arretramenti. Siamo orgogliosi che Alberobello si unisca alle tante realtà che, in tutta Italia, stanno difendendo il diritto delle nuove generazioni a crescere libere, consapevoli e tutelate.»





Con il voto favorevole alla mozione, il Consiglio comunale: esprime la totale contrarietà al DDL Valditara e ne chiede l’immediato ritiro; sostiene le mobilitazioni promosse dal mondo della scuola, dei servizi e dell’associazionismo; ribadisce il valore della scuola pubblica come luogo di formazione alla cittadinanza, al rispetto e all’uguaglianza; sostiene i progetti educativi già in essere nelle scuole del territorio e ne difende la continuità; invita il Presidente del Consiglio, Carmine Tinelli, nel proporre all’ANCI una presa di posizione netta e un incontro con il Ministero competente; chiede ai parlamentari del territorio di attivarsi per il ritiro del disegno di legge; dispone l’invio della mozione al Presidente della Repubblica, al Governo, ai gruppi parlamentari, alla Regione, alla Provincia e alle dirigenze scolastiche del territorio.





Il Comune di Alberobello, guidato dall’esecutivo De Carlo, conferma così il proprio impegno nel promuovere politiche educative inclusive, rispettose delle differenze e orientate alla prevenzione della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione.