🔵 Allerta meteo Puglia: precipitazioni e rischio idrogeologico

BARI - La Protezione Civile segnala che dalle ore 14:00 del 22 novembre 2025 e per le successive 10 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale. I quantitativi cumulati saranno deboli, ma i fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci intensi, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Contestualmente, è stata emessa un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sui settori della Puglia centrale bradanica e sui bacini del Lato e del Lenne.

Si raccomanda di prestare attenzione, evitare spostamenti non necessari nelle zone a rischio e seguire gli aggiornamenti ufficiali.