Altamura, fulmine colpisce una palazzina: blackout e interventi dei vigili del fuoco

ALTAMURA – Una domenica di maltempo in Puglia ha creato diversi disagi, con pioggia intensa e vento forte su gran parte della regione. Numerosi sono stati gli interventi dei, chiamati a gestire allagamenti, rami pericolanti e altre situazioni di emergenza.

Intorno alle 19.30, un fulmine ha colpito una palazzina in via Tommaso Clemente, ad Altamura. L’impatto ha provocato un corto circuito di alcuni contatori, lasciando al buio diversi condomini dell’edificio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno verificato l’incolumità dei residenti e messo in sicurezza la struttura.

Sono in corso interventi da parte dei tecnici dell’Enel per ripristinare l’elettricità e garantire la normale funzionalità dei contatori. Fortunatamente non si segnalano feriti, ma l’episodio evidenzia ancora una volta la vulnerabilità delle infrastrutture urbane di fronte agli eventi atmosferici estremi.

Le autorità locali invitano i cittadini a prestare attenzione durante le ore di maltempo, evitando di transitare vicino ad alberi pericolanti e segnalandone eventuali condizioni di rischio ai numeri di emergenza.