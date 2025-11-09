L’ANP Puglia alla presentazione del libro del Ministro Valditara “La rivoluzione del buon senso. Per un Paese normale”

Giovedì 13 novembre, alle ore 18.00, presso il prestigioso Circolo Unione - Teatro Petruzzelli di Bari (via Alberto Sordi, 7), l’ANP Puglia, sezione regionale dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, già Associazione Nazionale Presidi, sarà presente con una propria delegazione alla presentazione del libro del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dal titolo “La rivoluzione del buon senso. Per un Paese normale”, edito da Guerini e Associati.L’evento, promosso dall’associazione Lettera 150, vedrà la partecipazione di autorevoli figure del mondo accademico e giornalistico. L’intervento introduttivo di Loredana Perla, direttore del Dipartimento di Pedagogia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, aprirà il confronto con una riflessione pedagogica sul contenuto del volume.A seguire, dialogheranno con il Ministro Valditara tre autorevoli voci del panorama culturale italiano come Ernesto Galli della Loggia, storico e docente presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, noto per le sue analisi sul rapporto tra cultura e politica; Giovanni Belardelli, storico dell’Università degli Studi di Perugia, esperto di pensiero politico e identità nazionale e Lino Patruno, editorialista de La Gazzetta del Mezzogiorno, che porterà il punto di vista giornalistico e sociale sul dibattito.Il presidente regionale dell’ANP Puglia, Roberto Romito, evidenzia il valore della partecipazione dell’associazione a iniziative di rilievo culturale e politico, coerenti con l’impegno dell’ANP nel promuovere una riflessione qualificata sul sistema educativo e sul ruolo strategico della dirigenza scolastica.Il libro “La rivoluzione del buon senso” propone una riflessione profonda e controcorrente sui valori fondanti della società e dell’azione di governo: libertà, responsabilità, rispetto, sicurezza, identità. Con un’analisi storica rigorosa, il Ministro Valditara delinea una visione culturale radicata nella tradizione italiana, ma capace di affrontare le sfide del presente e del futuro. Il volume si configura come un manifesto per una Italia consapevole, orgogliosa e orientata al merito.L’autore, Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito del governo Meloni dal 2022, è professore ordinario di Diritto privato romano all’Università degli Studi di Torino. Con una lunga carriera accademica e politica, ha ricoperto ruoli di rilievo nel mondo universitario e istituzionale. Fondatore di Lettera 150, ha promosso riforme significative nel sistema scolastico italiano, tra cui: la riforma del voto di condotta; il rilancio dell’istruzione tecnica e professionale; la valorizzazione del personale scolastico, le nuove linee guida per l’esame di Maturità; interventi mirati contro la dispersione scolastica e per l’integrazione. La presentazione del nuovo volume del Ministro sarà l’occasione per inaugurare il Circolo Lettera 150 al Circolo Unione a Bari.La presenza dell’ANP Puglia all’evento con il Ministro on. Valditara testimonia l’attenzione costante dell’associazione verso i temi centrali dell’educazione, del merito e dell’evoluzione della scuola italiana, in un’ottica di dialogo costruttivo e partecipazione consapevole.