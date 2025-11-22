Altamura-Santeramo, SP235 – furgone si ribalta: traffico rallentato

ALTAMURA - Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la SP235, tra Altamura e Santeramo. Un furgone si è ribaltato e ha riportato ingenti danni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e per gestire la viabilità.

La zona è particolarmente pericolosa, si raccomanda massima attenzione e prudenza agli automobilisti in transito. Non si hanno ancora aggiornamenti sulle condizioni del conducente.