Carosino, bambina azzannata da un cane randagio: è grave

CAROSINO - Una bambina di 9 anni è stata ferita al volto da un cane randagio di grossa taglia nel primo pomeriggio a Carosino, mentre si trovava in strada con alcuni adulti. L’animale l’ha azzannata improvvisamente prima che i presenti potessero intervenire, e i soccorsi sono stati allertati immediatamente tramite il 112.

La bambina è stata trasportata inizialmente all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove gli esami hanno evidenziato lacerazioni profonde al volto, che hanno richiesto una sutura complessa. Successivamente è stata trasferita al Policlinico di Bari nel reparto di chirurgia plastica per ulteriori cure.