Antonio Decaro a Brindisi per presentare la lista “Decaro Presidente”

BRINDISI – Antonio Decaro, candidato delalla presidenza della, sarà a Brindisinellaper incontrare cittadini, sostenitori e i candidati della listadella provincia di Brindisi.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto aperto sul futuro della Puglia, a pochi giorni dalle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, e permetterà di approfondire temi, proposte e priorità programmatiche del progetto politico che accompagna la candidatura di Decaro.

Durante l’incontro saranno presentati i candidati brindisini della lista, chiamati a rappresentare il territorio in una visione regionale volta a promuovere sviluppo, diritti e qualità della vita.

Brindisi accoglie così una tappa significativa del percorso di Decaro, impegnato in queste settimane a illustrare la sua idea di Puglia unita, capace di valorizzare competenze, energie e comunità.

L’incontro è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.