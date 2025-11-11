Antonio Decaro a Brindisi per presentare la lista “Decaro Presidente”
BRINDISI – Antonio Decaro, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, sarà a Brindisi giovedì 13 novembre alle ore 16 nella sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna per incontrare cittadini, sostenitori e i candidati della lista “Decaro Presidente” della provincia di Brindisi.
L’appuntamento rappresenta un momento di confronto aperto sul futuro della Puglia, a pochi giorni dalle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, e permetterà di approfondire temi, proposte e priorità programmatiche del progetto politico che accompagna la candidatura di Decaro.
Durante l’incontro saranno presentati i candidati brindisini della lista, chiamati a rappresentare il territorio in una visione regionale volta a promuovere sviluppo, diritti e qualità della vita.
Brindisi accoglie così una tappa significativa del percorso di Decaro, impegnato in queste settimane a illustrare la sua idea di Puglia unita, capace di valorizzare competenze, energie e comunità.
L’incontro è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.
