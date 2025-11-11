MERMEC firma nuovo contratto per treni diagnostici destinati all’Alta Velocità in Egitto

IL CAIRO - In occasione dell’apertura della sesta edizione della fiera e conferenza internazionale sul trasporto intelligente, la logistica e l'industria, TransMEA 2025, il Gruppo MERMEC, capitanato dal Cav. Vito Pertosa, ha firmato un importante contratto per la fornitura di treni di misura con le società Orascom, Arab Contractors e Imagro.Alla cerimonia presenti il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, l’Ambasciatore d’Italia in Egitto Agostino Palese e il Ministro egiziano dei Trasporti Kamel Al-Wazir. Per MERMEC ha firmato Fabio Pizzolon, Global Sales Director Signalling di MERMEC.L’accordo prevede la realizzazione di ulteriori treni diagnostici destinati al mercato egiziano, che saranno utilizzati dalla joint venture Orascom-Arab Contractors per le attività di monitoraggio e sicurezza della nuova linea ferroviaria ad alta velocità del Paese.“L’Egitto rappresenta per noi un mercato strategico e in forte crescita,” ha dichiarato Fabio Pizzolon, Global Sales Director Signalling di MERMEC. “Il terzo treno di misura in due anni conferma e consolida la fiducia nelle nostre soluzioni tecnologiche per garantire sicurezza, efficienza e innovazione nel trasporto ferroviario ad alta velocità.”Le soluzioni del Gruppo MERMEC, parte di Angel Holding con oltre 3500 dipendenti altamente specializzati, sono scelte dai principali player del mondo ferroviario. MERMEC è operativo in 73 Paesi e vanta un portafoglio di oltre 148 clienti leader del settore.