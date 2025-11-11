Bari, potenziata la linea Taranto-Brindisi: oltre 100 milioni per binari e stazioni

BARI – Prosegue l’da parte di, con interventi finanziati in parte dal

Con un investimento complessivo di oltre 100 milioni di euro, sono stati rinnovati circa 50 chilometri di binari tra Brindisi e Monteiasi (TA), installati 11 deviatoi e introdotto il Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT). La linea è stata inoltre inserita nell’Apparato Centrale Multistazione (ACCM), per migliorare la gestione della circolazione ferroviaria e la puntualità dei treni.

Riqualificazione degli hub di Taranto e Brindisi

La stazione di Taranto beneficia di oltre 31 milioni di euro, mentre a Brindisi gli interventi superano i 14 milioni. I lavori comprendono l’innalzamento dei marciapiedi, l’installazione di ascensori, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la riqualificazione del fabbricato viaggiatori e delle aree esterne, oltre al potenziamento dell’intermodalità.

Manutenzione straordinaria nelle stazioni minori

Oltre 2,4 milioni di euro sono stati destinati alla manutenzione straordinaria delle stazioni di Francavilla Fontana, Oria, Latiano e Mesagne, con interventi volti a ripristinare decoro e funzionalità degli spazi.

Francavilla Fontana, nodo ferroviario con FSE

La stazione di Francavilla Fontana è servita ogni giorno da 40 treni, di cui 16 regionali e 6 Intercity di Trenitalia, oltre a 18 treni delle Ferrovie del Sud Est (FSE). L’hub è collegato alla linea FSE Martina Franca – Lecce, attualmente oggetto di lavori di elettrificazione e upgrade tecnologico con SCMT.