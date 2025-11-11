Bari, potenziata la linea Taranto-Brindisi: oltre 100 milioni per binari e stazioni
BARI – Prosegue l’ammodernamento della linea ferroviaria Taranto – Brindisi da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), con interventi finanziati in parte dal PNRR.
Con un investimento complessivo di oltre 100 milioni di euro, sono stati rinnovati circa 50 chilometri di binari tra Brindisi e Monteiasi (TA), installati 11 deviatoi e introdotto il Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT). La linea è stata inoltre inserita nell’Apparato Centrale Multistazione (ACCM), per migliorare la gestione della circolazione ferroviaria e la puntualità dei treni.
Riqualificazione degli hub di Taranto e Brindisi
La stazione di Taranto beneficia di oltre 31 milioni di euro, mentre a Brindisi gli interventi superano i 14 milioni. I lavori comprendono l’innalzamento dei marciapiedi, l’installazione di ascensori, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la riqualificazione del fabbricato viaggiatori e delle aree esterne, oltre al potenziamento dell’intermodalità.
Manutenzione straordinaria nelle stazioni minori
Oltre 2,4 milioni di euro sono stati destinati alla manutenzione straordinaria delle stazioni di Francavilla Fontana, Oria, Latiano e Mesagne, con interventi volti a ripristinare decoro e funzionalità degli spazi.
Francavilla Fontana, nodo ferroviario con FSE
La stazione di Francavilla Fontana è servita ogni giorno da 40 treni, di cui 16 regionali e 6 Intercity di Trenitalia, oltre a 18 treni delle Ferrovie del Sud Est (FSE). L’hub è collegato alla linea FSE Martina Franca – Lecce, attualmente oggetto di lavori di elettrificazione e upgrade tecnologico con SCMT.