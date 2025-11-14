Bari, Capodanno solidale al Teatro Petruzzelli per l’Unicef

BARI – Giovedì 13 novembre, in Fiera del Levante, è stato presentato il nuovo evento di Capodanno promosso dalla, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’. L’iniziativa nasce dall’accordo tra, Presidente di Unicef Italia, e, Presidente della Nuova Fiera, con l’obiettivo di creare una tradizione annuale che unisca festa e beneficenza, coinvolgendo attivamente la comunità.

Protagonista della serata sarà Mogol, con lo spettacolo Mi ritorni in mente, un viaggio tra le canzoni più amate di Lucio Battisti. L’appuntamento è per il 1° gennaio alle ore 18:00 al Teatro Petruzzelli di Bari.

Frulli ha dichiarato: “Con questa iniziativa vogliamo creare un appuntamento fisso per la città, sensibilizzando il maggior numero di persone possibile”. L’Unicef ha espresso gratitudine per la sensibilità dimostrata dalla Fiera, ricordando che iniziative simili hanno già contribuito concretamente a sostenere bambini e bambine in difficoltà.