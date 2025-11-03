Apricena, uomo ferito da un colpo di arma da fuoco: non è in pericolo di vita
APRICENA - Attimi di paura ieri sera ad Apricena, dove un uomo è stato raggiunto da un proiettile a una gamba nei pressi della villa comunale. Soccorso immediatamente, è stato trasportato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazione.
Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio. Una delle piste investigative privilegia il collegamento a contrasti legati ad ambienti dello spaccio di droga.
Ulteriori dettagli verranno comunicati man mano che gli accertamenti proseguiranno.