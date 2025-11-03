Cibari terza edizione: un successo anche grazie all’impegno di Opera Sana Ets
BARI - Opera Sana Ets ha preso parte alla terza edizione di “Cibari – Il Cibo della Salute”, manifestazione promossa dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dedicata al benessere attraverso il cibo funzionale, la cultura mediterranea e l’innovazione alimentare.
L’evento, svoltosi dal 20 al 22 ottobre nella suggestiva cornice di Piazza del Ferrarese, ha rappresentato un importante momento di confronto multidisciplinare sui temi della salute, della nutrizione e delle politiche alimentari.
Nella seconda giornata sono intervenute Milena Marzano Vicepresidente Opera Sana Ets e Jessica Simoni, membro del Comitato Scientifico di Opera Sana Ets. Quest’ultima ha contribuito al programma con un intervento dal titolo: “Microbioma e Adhd: un legame inaspettato tra intestino e cervello”, portando all’attenzione del pubblico e degli esperti presenti una riflessione innovativa sul ruolo del microbiota intestinale nei disturbi neurocomportamentali, con particolare riferimento al Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (Adhd).
L’intervento ha evidenziato come le recenti ricerche scientifiche stiano aprendo nuove prospettive nella comprensione delle connessioni tra salute intestinale e funzioni cognitive, sottolineando l’importanza di un approccio integrato tra nutrizione, neuroscienze e prevenzione.
“Nel mio intervento ho parlato del microbiota intestinale e di come l’alimentazione sia un precursore della salute psicofisica – ha spiegato Simoni -. Nel caso dei pazienti o delle persone che hanno neuro atipicità questo diventa ancora più importante perché i prodotti del metabolismo della nostra alimentazione ci permettono di poter gestire meglio quelli che sono i comportamenti. Quindi i deficit dell'attenzione, piuttosto che l'iperattività, possono essere controllati attraverso una sana alimentazione”.
La partecipazione di Opera Sana Ets a Cibari si inserisce nel solco delle attività dell’organizzazione volte a promuovere il benessere della comunità attraverso azioni quotidiane che pongano al centro le persone e l’ambiente. In linea con la mission dell’ente, l’intervento ha rappresentato un’occasione per sensibilizzare il pubblico su tematiche emergenti e favorire l’empowerment collettivo.
