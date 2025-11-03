Calcio a 5, la Motorscar Futsal Brindisi vince per 5 a 2 contro la Diaz Bisceglie
ANTONIO SPERANZA - Nonostante un inizio positivo con il vantaggio firmato da Silvio Dell’Olio, la partita si ribalta rapidamente sul 2-1 per i padroni di casa. Sullo scadere del primo tempo, però, arriva il gol di Sergio De Cillis, ben servito da Salguero, che riporta il risultato in parità.
Nel secondo tempo, gli avversari escono meglio dai blocchi e trovano il 3-2. La reazione dei ragazzi c’è e nell’arco di 5 minuti sprecano 3 occasioni da gol a tu per tu con il portiere avversario bravo a sventare.
Nel momento migliore una ripartenza su palla persa arriva il 4-2 dei padroni di casa che taglia le gambe. Nel finale, con il portiere di movimento, i padroni di casa riescono dalla propria metà campo a segnare il gol del 5-2 definitivo.