Aspettando Videogames e Alta Cultura 2025: il 27 novembre evento di anteprima
A Palazzo Planelli, Bitonto, saranno anticipati temi e novità dell’ottava edizione della rassegna internazionale che unisce, ogni anno a Bari videogioco, arte e ricerca
BARI - Si avvicina l’ottava edizione di “Videogames e Alta Cultura”, l’evento che, ogni anno, porta a Bari esperti da tutta Europa per analizzare le interconnessioni tra videogioco inteso come media creativo e forma di espressione artistica e gli altri ambiti del sapere. In vista dell’edizione 2025, in programma a dicembre, AgeOfGames presenta un evento speciale di anteprima dal titolo “Aspettando (video)Games & (high) Culture”. Appuntamento per giovedì 27 novembre, alle 19, a Palazzo Planelli (via Antonio Planelli 37), nel centro storico di Bitonto.
La serata offrirà un’anticipazione dei contenuti e delle novità dell’edizione 2025, tra cui il progetto “Catalogus Ludorum”, iniziativa volta a riconoscere e valorizzare i videogiochi come opere capaci di ridefinire le relazioni tra arte, cultura e società. dedicato alla costruzione di un archivio, critico e narrativo, delle opere videoludiche più significative, esplorate attraverso linguaggi artistici, filosofici e scientifici.
Interverranno Fabio Belsanti, Ceo di AgeOfGames, e Giuseppe Longo, game artist, game Designer e co-founder di Morbidware Games. Modera il giornalista Michele Cotugno.
Sarà un’occasione per avvicinarsi allo spirito della manifestazione che, da otto anni, riunisce studiosi, sviluppatori, ricercatori e appassionati da tutta Europa.
L’iniziativa, arricchita da suggestioni visive e riflessioni sul rapporto tra immaginario videoludico e cultura contemporanea, anticiperà temi e ospiti dell’edizione 2025, confermando la vocazione del festival a essere ponte tra mondi creativi e discipline accademiche. Per ulteriori informazioni sul progetto “Videogames and High Culture”, consultare i siti www.videogamesandhighculture.com e www.ageofgames.net/video-games-high-culture.
L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.