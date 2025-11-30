Assalto alle Poste di San Ferdinando di Puglia, De Santis (Pd): “Criminalità sempre più violenta, bloccati dall’intervento coraggioso dei carabinieri”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Una mattinata di paura quella vissuta oggi a San Ferdinando di Puglia, dove un commando armato ha tentato un assalto alle Poste del comune ofantino, replicando quanto accaduto pochi giorni fa a un portavalori nella stessa zona.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno messo in atto una vera e propria azione di guerriglia urbana: mezzi incendiati per bloccare le vie di accesso al centro cittadino e rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine dall’esterno, mentre la caserma locale era stata chiusa con un catenaccio. Una pala meccanica è stata utilizzata per cercare di sventrare l’edificio delle Poste.

“Quanto accaduto dimostra che la criminalità in questo territorio sta alzando sempre più il tiro, mostrando arroganza e aggressività – ha commentato il deputato PD Francesco De Santis – Grazie alla prontezza dei carabinieri e alla collaborazione dei cittadini che hanno segnalato l’accaduto, il piano è fallito e il commando è fuggito a mani vuote. Ma questo non attenua la gravità dell’episodio”.

De Santis ha poi voluto sottolineare l’importanza dell’intervento dei carabinieri: “Si è trattato di un’azione violenta e pericolosa a cui si è contrapposta la professionalità e il coraggio delle forze dell’ordine. A loro va un sentito ringraziamento per il controllo del territorio e per lo spirito di servizio che dimostrano quotidianamente”.

Il deputato ha inoltre sollecitato la convocazione urgente di un comitato provinciale per l’ordine pubblico: “Serve un segnale chiaro di vicinanza ai cittadini, affinché vengano attivati subito strumenti repressivi efficaci per prevenire il ripetersi di simili episodi. Esprimo la mia piena solidarietà al Sindaco e ai cittadini di San Ferdinando di Puglia”.